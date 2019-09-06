США хотят ввести новые санкции против РФ

Конгрессмены США Элиот Энгел и Майкл Мак-Кол призвали президента Дональда Трампа ввести санкционные ограничения против тех, кто нарушал права человека во время протестов в Москве.
Они намерены активно взаимодействовать с администрацией Трампа для привлечения виновных к ответственности. Речь идет о точечных действия в отношении тех людей, которые грубо нарушали права человека в России, передает сайт конгрессмена Элиот Энгель.
"Мы также призываем президента Трампа и его администрацию использовать свои полномочия", - говорится в заявлении.
Чиновники обратились к правительству России с требованием прекратить насильственные действия против мирных демонстрантов. Освободить тех, кто несправедливо заключенный за осуществление своих конституционных прав, и отменить против них любые уголовные обвинения. Расследовать действия силовиков, которые применили чрезмерную силу против мирных демонстрантов.
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"Оппозиционным партиям также должно быть разрешено выдвигать кандидатов и участвовать в муниципальных выборах в Москве и Санкт-Петербурге, запланированных на 8 сентября", - заявили политики.
Протесты начались после того, как избиркомы в Москве не зарегистрировали на местных выборах почти всех независимых кандидатов, в том числе сторонников Навального.
Митинг в Москве проходил 10 августа. Люди вышли на улицы, чтобы отстоять право на свободные выборы и поддержать арестованных во время предыдущих акций. Всего на митинге собралось около 50 тыс. человек.
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