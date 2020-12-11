США хотят наказать Турцию за военное соглашение с Россией

Турция получила от России системы ПВО С-400.

Соединенные Штаты планируют ввести санкции против Турции из-за приобретение ею российских систем ПВО С-400.

Ограничения будут направлены против оборонной промышленности Турции и ее руководителя Исмаила Демира, сообщает Reuters.

Считают, что решение о санкциях даст сигнал всему миру о последствиях приобретения российской военной техники.

После этих новостей, турецкая лира упала на 1,4%.

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Один из высокопоставленных чиновников Турции заявил, что санкции не дадут результата и навредят отношениям между двумя членами НАТО - Вашингтоном и Анкарой.

Соглашение о поставках системы ПВО между Турцией и Россией было заключено в 2017 году. Через два года Турция получили заказанные С-400.