США хочет признать Россию спонсором терроризма

Сенатор уверен, что государство его поддержит. ФОТО: VOA

Сенатор от Колорадо и член Хельсинской комиссии США Кори Гарднер намерен добиваться принятия закона, по которому Госдепартамент США должен будет определить, подпадает ли Россия под определение "государства-спонсора терроризма".

"Посмотрите на то, что Россия сделала в последние годы - она ​​оказала помощь режиму Асада в Сирии, который убивает невинных людей, и сама стала причастна к этим убийствам, занималась отравлениями в Европе, фактически осуществив химическую атаку. Это режим, который пользуется террором для осуществления своих политических целей", - сказал сенатор в интервью "Голосу Америки".

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Решение Госдепартамента США о признании страны спонсором терроризма влечет за собой ряд жестких политических и экономических санкций, которые содержат контроль за экспортом товаров двойного назначения, запрет на экономическую помощь, наложение финансовых и других ограничений.