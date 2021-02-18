Среди военных растет недоверие к вакцинации от коронавируса

Военные США не хотят прививаться от коронавируса. Фото: Reuters

Среди американских военнослужащих растет недоверие к вакцинации от коронавируса.

Тысячи военных отложили или отказались делать прививки, сообщил AP.

В некоторых армейских частях прививаться согласились 30%, а в других от 50% до 70%.

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По словам заместителя директора по операциям Объединенного штаба генарал-майора ВВС США Джеффа Талиаферро, за "очень предварительным данным", только две трети военнослужащих, которым предложили вакцинироваться, согласились сделать прививку.

Солдаты отказываются от вакцинации по разным причинам.

"Думаю, наиболее забавным, что я слышал, было:" Армия, которая всегда указывает, что делать, дала мне выбор, поэтому я сказал нет", - прокомментировал бригадный генерал Эдвард Бейли.

В Британии ученым позволили исследовать влияние коронавируса на организм человека. С этой целью 90 здоровых добровольцев заразили Covid-19.