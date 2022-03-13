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воскресенье, 13 марта 2022 03:35

Спецтема: Война России против Украины

Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов.

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Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов.
Шредер имел длинный разговор с Путиным и его советником. Фото: dw.com

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер несколько часов разговаривал с президентом России Владимиром Путиным в четверг вечером.

Об этом пишут Reuters, Bild.

Разговор касался прекращения войны в Украине. Хотя не сообщается, чего удалось добиться этим разговором.

У Шредера также был долгий разговор с одним из ближайших советников Путина.

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Шредер с супругой покинули Москву в субботу утром и вылетели в Стамбул.

Бывший канцлер Германии в понедельник вечером встречался с украинской делегацией во главе с нардепом Рустемом Умеровым, который был ранее участником переговоров с Россией о прекращении огня на Донбассе.

Сейчас Шредер остается единственным человеком, который разговаривал как с Путиным, так и с украинской делегацией.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, являющийся личным другом президента РФ, ранее раскритиковал войну Путина в Украине, но заявил, что "обе стороны допустили ошибки". Он сказал, что НАТО расширилась слишком далеко на восток после окончания холодной войны, тем самым спровоцировав Кремль.

Росія о 4:00 ранку 24 лютого напала на Україну. Російські війська атакували державний кордон України з півночі, зі сходу та Криму. Бої та атаки тривають майже на всьому периметрі державного кордону та в багатьох містах.

Верховна Рада запровадила на території України воєнний стан. Президент Володимир Зеленський віддав наказ ЗСУ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

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