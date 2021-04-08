Спортсменка на восьмом месяце беременности получила золотую медаль по тхэквондо

На Национальном спортивном фестивале в Нигерии золотую медаль по тхэквондо получила 26-летняя Аминат Идрис. Спортсменка на момент соревнования была на 8-м месяце беременности.
Подробности сообщил CNN.
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Идрис победила вместе с партнером Ароворой Рокибом в категории пумсэ - последовательность движений, которая состоит из основных элементов.
Несмотря на победу, некоторые пользователи сети раскритиковали спортсменку из-за того, что она соревновалась беременной.
По словам Идрис, перед соревнованием она проконсультировалась с врачом и организаторами игр. Рисков для ребенка не было, поэтому она приняла участие в фестивале.
An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.— National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021
Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs
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