Спортсменка на восьмом месяце беременности получила золотую медаль по тхэквондо

На Национальном спортивном фестивале в Нигерии золотую медаль по тхэквондо получила 26-летняя Аминат Идрис. Спортсменка на момент соревнования была на 8-м месяце беременности.

Идрис победила вместе с партнером Ароворой Рокибом в категории пумсэ - последовательность движений, которая состоит из основных элементов.

Несмотря на победу, некоторые пользователи сети раскритиковали спортсменку из-за того, что она соревновалась беременной.

По словам Идрис, перед соревнованием она проконсультировалась с врачом и организаторами игр. Рисков для ребенка не было, поэтому она приняла участие в фестивале.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



