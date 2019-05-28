Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу

В российском городе Шахты на открытом чемпионате города по пауэрлифтингу спортсмен уронил на себя 180-килограммовую штангу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Погибший спортсмен - Игорь Галушкин. Он выступал в категории 90 кг, выполнял жим лежа и не удержал снаряд. Трагедию сняли на видео, его опубликовали в Instagram.
Спортсмена страховали ассистенты, однако они не справились со своими обязанностями. Штанга упала на грудь Игоря, разорвав ему диафрагму и сломав несколько ребер.
Галушкина доставили в отделение городской больницы. Страшную травму диагностировали слишком поздно. Через непродолжительное время атлет умер. У него осталась жена и двое малолетних детей.
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