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вторник, 28 мая 2019 22:20

Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу

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Спортсмен погиб, уронив на себя 180-килограммовую штангу
В России погиб спортсмен, который уронил на себя штангу. Фото: Fitseven

В российском городе Шахты на открытом чемпионате города по пауэрлифтингу спортсмен уронил на себя 180-килограммовую штангу. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Погибший спортсмен - Игорь Галушкин. Он выступал в категории 90 кг, выполнял жим лежа и не удержал снаряд. Трагедию сняли на видео, его опубликовали в Instagram.

Спортсмена страховали ассистенты, однако они не справились со своими обязанностями. Штанга упала на грудь Игоря, разорвав ему диафрагму и сломав несколько ребер.

Галушкина доставили в отделение городской больницы. Страшную травму диагностировали слишком поздно. Через непродолжительное время атлет умер. У него осталась жена и двое малолетних детей.

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