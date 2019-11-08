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суббота, 09 ноября 2019 00:01

Шпионил 25 лет: в Австрии задержали агента Кремля

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Шпионил 25 лет: в Австрии задержали агента Кремля
Бывший офицер 25 лет шпионил для российского ГРУ. Фото: Rubryka

В Австрии отставного 71-летнего полковника обвинили в шпионаже в пользу России.

Следствие утверждает, что он работал на русских на протяжении не менее 25 лет. Об этом сообщает "Радио свобода".

Так по данным прокуроров, подозреваемый Мартин М. работал на российскую военную разведку ГРУ с 1993 года. Шпион собирал подробную информацию о австрийских системах вооружения и военные данные.

За свои "услуги" офицер получил сотни тысяч евро. Как отмечается, шпиона задержали еще 2018 году, когда он в очередной раз получал деньги от своего вероятного куратора.

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Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Агентство внутренней безопасности Польши задержала в Варшаве мужчину по имени Петр С., которого подозревают в шпионаже в пользу РФ. Доказательства о сотрудничестве задержанного с российской разведкой следователи собрали.

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