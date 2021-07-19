Спецслужбы годами шпионили за сотнями политиков и журналистов - расследование СМИ

Власть авторитарных стран могла следить за сотнями чиновников. Фото: Reuters

Авторитарная власть некоторых государств и спецслужбы годами могли следить за сотнями журналистов, политиков и активистов с помощью шпионской программы. Ее разработала израильская компания NSO Group.

Об этом 18 июля сообщили в журналистском расследовании "Проект Pegasus", пишет DW.

16 журналистских редакций получили список из 50 тыс. телефонных номеров потенциальных целей для слежения из разных стран мира.

Более 1 тыс. владельцев номеров идентифицировали. Среди них оказались политики, адвокаты, журналисты и правозащитники из Франции, США, Индии, Марокко, Мексики, Венгрии и других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российских дипломатов обвинили в шпионаже

Экспертам предоставили 44 случайных идентифицированных телефона с операционными системами Android и IOS. На 37 из них обнаружили след шпионского программного обеспечения.

NSO Group заявила, что клиенты фирмы используют технологию для борьбы с терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей, педофилией и похищением детей.

Pegasus может мгновенно установиться на телефоне жертвы. Для этого необходимо лишь нажать на отправленную злоумышленником ссылку. После этого в его руки попадают все файлы, фото, видео, переписки с телефона жертвы. О существовании программы известно с 2016 года.

В РФ жителя Кубани приговорили к восьми годам колонии строгого режима. Его подозревают в шпионаже в пользу Украины. Мужчину якобы завербовали осенью 2018 года. Осенью 2019-го он будто бы собрал информацию и передал ее украинской разведке.