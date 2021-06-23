Спасатели спасли секс-куклу, приняв за потопающего

Кукла плавала вверх ногами в воде, заставляя прохожих звонить в службы экстренной помощи / [email protected]

Спасательные службы Японии, которые пытались спасти "тонущую женщину", плывущую в море, были потрясены, вытащив резиновую секс-куклу.

Инцидент стался у побережья города Хатинохе, что на северо-востоке страны. Кукла плавала вверх ногами по воде, поэтому прохожие позвонили в службы экстренной помощи. Об этом пишет Daily Mail.

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Спасатели вытащили куклу. На место инцидента прибыли полиция, пожарные и машин скорой помощи. Подозревают, что куклу выбросили в море как мусор.

Ежегодно в Японии продается около 2000 секс-кукол, которые стоят от $6000 и могут поставляться с регулируемыми пальцами, съемной головой и гениталиями.

В Каменском Днепропетровской области возле детского развлекательного центра открылся первый в Украине бордель с секс-куклами.