SpaceX запустила на МКС грузовой корабль Dragon 2

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Компания SpaceX успешно запустила грузовой корабль Dragon 2 для доставки груза на Международную космическую станцию.

Корабль стартовал со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида.

Dragon 2 вылетел с 2972 ​​кг грузов, из которых 1882кг в герметичном отсеке. Среди него 364 килограмма различных преметив для экипажа МКС, оборудование для станции, 120 кг оборудования для выхода в открытый космос, 46 кг комплектующих для компьютеров. Также в грузе 24 кг принадлежности для российских космонавтов.

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В грузы есть оборудование для исследования капиллярного потока в условиях высокотемпературной пайки в микрогравитации. Оно поможет создать среду обитания людей в будущих космических полетах, а также при ремонте повреждений от микрометеороидив и космического мусора.

Компания SpaceX провела испытания парашютной системы на Crew Dragon. Капсулу испытали на территории военного аэродрома Naval Air Facility на юге американского штата Калифорния.