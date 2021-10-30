SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon: назвали причину

 
Ексклюзивы
1/5
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 513
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
Это узурпация власти - Жебривский о СНБО
1 Просмотров: 297
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Денисова слетала к Саакашвили, Гончаренко посмотрел нью-йоркскую оперу, Ильенко варил плов – неделя политиков в фото
Просмотров: 1440
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - мимишные фото
Просмотров: 1233
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
Для Офиса президента будет управляемой фигурой: что известно о будущем министре обороны
1 Просмотров: 2169
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Валентин Колонтай воспроизвел средневековые книги для патриарха Варфоломея и Пэрис Хилтон
Просмотров: 981
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
"Баба сортировала детей в концлагерь": как живут родственники нацистов
Просмотров: 1071
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Львовяне наслаждаются красивой осенью - фото
Просмотров: 2061
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Едут экстрасенсы, туристы, киношники – как доживает дворец Муравьевых-Апостолов, где жили враги русского царя
Просмотров: 2475
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Украинцы держат "под подушкой" до $35 млрд
Просмотров: 576
Фото
Все фото
5
6
4
11
12
Советский корабль подорвался на мине
Советский корабль подорвался на мине
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
Россия запустила кампанию против вакцинации для роста смертности в Украине - СНБО
В Австралии выпал град размером с яйцо
В Австралии выпал град размером с яйцо
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
Атомная лодка СССР села на мель и практически спровоцировала войну
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
На Италию обрушился редкий шторм: есть погибшие
Видео
Все видео
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
В Малайзии создали первый в мире презерватив унисекс
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
Самолет экстренно приземлился на загруженный автобан
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
В Чехии поймали бандитов, вымогавших деньги у украинцев
Террористы расстреляли заседание парламента
Террористы расстреляли заседание парламента
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
В Испании "сорвали" эвакуацию собак дронами. Животных спасла таинственная "команда"
Интервью
1/5
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 2484
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 990
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 891
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 792
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 2727
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
29 октября 2021
Просмотров: 576
Їм просто позакладало
Тікати доведеться всім. Вдруге в новітній історії. Леонід Кравчук, Леонід Кучма, Віктор Ющенко, Петро Порошенко пішли собі – то й пішли. На ...
суббота, 30 октября 2021 17:14

SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon: назвали причину

  Комментировать
SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon: назвали причину
Запуск корабля Crew Dragon сегодня отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск космического корабля Crew Dragon в Международную космическую станцию.

Начало операции отменили из-за штормового предупреждения в долине Огайо на северо-востоке США. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО готовит план защиты от потенциального нападения Росии

Запуск запланирован на 3 ноября в 08:10 по киевскому времени. Именно в этот день согласно данным метеорологических служб с 80% вероятностью ожидаются благоприятные погодные условия на месте запуска.

Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли и Луны с расстояния в 1,5 млн км. В конце 2020 года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. Но миссия беспилотного китайского аппарата в глубоком космосе продолжается.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon: назвали причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
октября

В пожаре в ночном клубе погибли 64 человека

Самое читаемое
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил &quot;горячую&quot; фотосессию о вакцинации
Ягодицы и шприцы: сын нардепа выложил "горячую" фотосессию о вакцинации
5
 1 Просмотров: 12313
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского
Бюджет неограниченный: бизнесмены объединились против мажора Харьковского Просмотров: 11790
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
8
 Просмотров: 9144
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19
Определили, кто быстрее заболеет: вакцинированые, или переболевшие Covid-19 Просмотров: 6084
Пассажирка дала показания против водителя-&quot;мажора&quot; Харьковского - СМИ
Пассажирка дала показания против водителя-"мажора" Харьковского - СМИ Просмотров: 4986
Мир
Джонсон рассказал о состоянии королевы
Джонсон рассказал о состоянии королевы Просмотров: 396
В Молдове назвали цену на российский газ в ноябре
В Молдове назвали цену на российский газ в ноябре Просмотров: 504
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине
МИД Польши удивило заявлением о дискриминации поляков в Украине 1 Просмотров: 639
В Риме стартовал саммит Большой двадцатки
В Риме стартовал саммит Большой двадцатки Просмотров: 180
В Грузии проходит второй тур местных выборов
В Грузии проходит второй тур местных выборов Просмотров: 90
Больше всего комментируют
5
"Ракеты на Москву": Арестович заговорил о диверсиях в РФ и объяснил свое заявление
3
Севастополь обороняли 250 дней
3
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
2
Перед выборами в Харькове СБУ начала антитеррористические учения
2
Зеленский о Bayraktar: Украина защищается и отвечает
Голосов: 879
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть