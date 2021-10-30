SpaceX отменила запуск корабля Crew Dragon: назвали причину

Запуск корабля Crew Dragon сегодня отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отложило запуск космического корабля Crew Dragon в Международную космическую станцию.

Начало операции отменили из-за штормового предупреждения в долине Огайо на северо-востоке США. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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Запуск запланирован на 3 ноября в 08:10 по киевскому времени. Именно в этот день согласно данным метеорологических служб с 80% вероятностью ожидаются благоприятные погодные условия на месте запуска.

Китайский космический зонд Chang'e-5 сделал уникальные фото Земли и Луны с расстояния в 1,5 млн км. В конце 2020 года его капсула успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. Но миссия беспилотного китайского аппарата в глубоком космосе продолжается.