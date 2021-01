Сожжение чучела премьер-министра и драки с полицией: в Нидерландах и Дании протестуют против карантина

В Нидерландах и Дании в воскресенье, 24 января, прошли массовые протесты против карантинных ограничений и комендантского часа.

Митинги сопровождались поджогами и столкновениями с полицией, сообщили Daily Mail.

В Нидерландах силовики применяли против граждан водометы и слезоточивый газ. Протестующие в ответ бросали бутылки, камни и мусор. Задержали около 50 человек, некоторых из них с помощью собак.

Митингующие сожгли автомобиль полиции в Дании. После чего задержали 100 человек. Позже демонстранты сожгли чучело премьер-министра Метте Фредериксена.

В Нидерландах комендантский час ввели впервые со времен Второй мировой войны - с 21:00 до 4:30. За нарушение выписывают штраф в размере €95.

New not prior known group "Men in Black" violent demo tonight in Copenhagen, Denmark against Corona-restrictions. Doll looking like PM with her face photo on burned. pic.twitter.com/6J6yRvPW7x