Создали вакцину от Covid-19 на основе табака

В Таиланде разрабатывают три вакцины против коронавируса, одна из них создана на основе листьев табака.
Препараты будут готовы к использованию до 2022 года, пишет NNT.
Табачная вакцина получила название Baiya SARC-CoV-1 Vax 1. Ее разработчиками стали специалисты из компании Baiya Phytoharm и ученые Университета Чулалонгкорн.
Препарат прошел успешные испытания на животных. Его готовят для исследования на людях.
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15 июня началось испытание на людях второй вакцины ChulaCov19. Препарат создали на основе матричной рибонуклеиновой кислоты.
Еще одна вакцина HXP-GPO Vac была разработана в рамках сотрудничества государственной фармацевтической организации Таиланда, Университета Махидол и института PATH. Сейчас препарат находится на стадии испытаний на людях.
К редким побочных эффектов от прививки Covid-вакциной Janssen американской компании Johnson&Johnson внесли синдром Гийена-Барре - СГБ. Такое же предупреждение включали в информации о вакцине AstraZeneca.
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