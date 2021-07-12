Создали розы, которые могут стоять годами, но стоят дорого

Розы, которые могут хранится годами / Страница Forever Rose в facebook

Флорист в Дубае создал розы, которые, по его словам, могут храниться годами.

Основатель компании Forever Rose London, которая зародилась в Великобритании, утверждает, что может значительно замедлить естественный процесс разложения цветов. Об этом пишет The Independent.

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По словам основателя компании Эбрахима Аль Самади, здесь используются розы, выращенные недалеко от эквадорского города Кито, потому что вулканическая почва там производит лепестки, достаточно прочные, чтобы выдержать процедуру консервации.

Розы обрабатывают глицерином для консервации, они проходят процесс сушки и, когда готовы, выставляются под стеклянными куполами для дополнительной защиты.

Другие компании также используют глицерин для длительного хранения роз, но роскошные творения Forever Rose являются одними из самых дорогих в мире. Розы стоимостью до $80 тыс. привлекают клиентов высокого класса и необычные запросы, начиная от витрин в форме Эйфелевой башни и заканчивая красочными цветочными единорогами.

В Национальном ботаническом саду им. Николая Гришко в Киеве 4 июля расцвели розы. Распустились розы самых разных цветов. Можно увидеть белые, красные и розовые цветы.