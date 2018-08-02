Создали пиво, которое помогает больным раком

Пиво Mamma Beer создали для женщин, которые прошли курсы химиотерапии. Фото: Daily Mail

В Чехии создали безалкогольное пиво Mamma Beer, которое помогает женщинам, больным раком молочной железы

Напиток, дополнительно обогащен витаминами и питательными веществами, создали для женщин, чье чувство вкуса повреждено химиотерапией. На вкус оно не отличается от обычного пива, сообщает Daily Mail.

Пиво изобрели участники кампании Mamma Help, которая создает товары для женщин с раком молочной железы. Консультировались с онкологами. Напиток сварили на заводе Zatec Brewery в чешском городе Жатец.

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Химиотерапия вызывает слабость тошноту и дисгевзию - искаженное чувство вкуса. Продукты имеют мягкий, металлический привкус или вкус, отличный от настоящего. Пиво женщины с этим расстройством воспринимают более горьким, чем оно на самом деле. Поэтому Mamma Beer более сладкое, от обычного, говорят в компании.

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