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четверг, 02 августа 2018 17:16

Создали пиво, которое помогает больным раком

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Создали пиво, которое помогает больным раком
Пиво Mamma Beer создали для женщин, которые прошли курсы химиотерапии. Фото: Daily Mail

В Чехии создали безалкогольное пиво Mamma Beer, которое помогает женщинам, больным раком молочной железы

Напиток, дополнительно обогащен витаминами и питательными веществами, создали для женщин, чье чувство вкуса повреждено химиотерапией. На вкус оно не отличается от обычного пива, сообщает Daily Mail.

Пиво изобрели участники кампании Mamma Help, которая создает товары для женщин с раком молочной железы. Консультировались с онкологами. Напиток сварили на заводе Zatec Brewery в чешском городе Жатец.

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Химиотерапия вызывает слабость тошноту и дисгевзию - искаженное чувство вкуса. Продукты имеют мягкий, металлический привкус или вкус, отличный от настоящего. Пиво женщины с этим расстройством воспринимают более горьким, чем оно на самом деле. Поэтому Mamma Beer более сладкое, от обычного, говорят в компании.

Международная группа исследователей изобрела новый способ борьбы с пандемией ВИЧ - генетически модифицированный рис. Ученые из США, Великобритании и Испании разработали новый штамм рисовой культуры, который сможет управлять симптомами ВИЧ. Рис нужен, прежде всего, в странах, где традиционные лекарства труднодоступны

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