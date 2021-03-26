"Создала в Германии свою маленькую Украину" - Ксения Фукс

Автор: предоставила Ксения Фукс Украинцы, которые живут сейчас в Германии, принадлежат к разным эмиграционным волнам

Украинская писательница Ксения Фукс, которая 12 лет живет и Германии, активно занимается культурным волонтерством и распространяет информацию об Украине за рубежом. "Своей маленькой Украиной" называет она культурный пузырь, с которым сотрудничает.

Об украинской диаспоре и Германии она рассказала Gazeta.ua.

"Не могу сказать, что не общаюсь с немцами. Ведь мы их поощряем к нашей культуре. Но мой частный центр - это все же что-то удобное и камерное. Я знаю каждый украинский центр в каждом городе в Германии ", - говорит писательница.

Украинцы, которые живут сейчас в Германии, принадлежат к разным эмиграционным волнам. Часто это разные поколения, которые между собой не пересекаются.

"Старая диаспора еще со времен УПА - люди, которые родились уже в Германии в послевоенные времена, или очень маленькими туда приехали. Они собираются преимущественно при церквях. Мы с ними почти не контактируем, потому что совершенно разные поколения. Потом, конечно, есть определенный процент - женщины, которые здесь вышли замуж. Они обросли детьми и не слишком занимающихся проблемами культуры. И есть мой круг - очень много людей, которые приехали на учебу и остались здесь работать. Совершенно разные специальности: воспитательницы, айтишники, инженеры, геодезисты, архитекторы, врачи ", - рассказала Ксения Фукс.

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Интервью с Ксенией Фукс читайте в журнале Країна.

63% опрошенных украинцев готовы переехать в другой регион страны или за границу ради работы по контракту или вахтовым методом. Таковы итоги исследования сайта по поиску работы Jooble совместно со стафинговой компанией Ancor.