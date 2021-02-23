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среда, 24 февраля 2021 06:00

Союзники начали наземную операцию в Ираке

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Союзники начали наземную операцию в Ираке
Британский премьер Джон Мейджор едет на танке во время посещения британских войск в Персидском заливе 8 января 1991, перед началом операции "Буря в пустыне" / REUTERS

24 февраля 1991-го, после 6 недель интенсивных бомбардировок Ирака и его армии, силы коалиции под руководством США начали наземное вторжение в Кувейт и Ирак.

2 августа 1990-го Ирак вторгся в Кувейт - своего крошечного и богатого нефтью соседа. В течение нескольких часов Багдад занял большинство стратегических позиций в стране. Неделей позже началась операция "Щит пустыни" - американские самолеты из Саудовской Аравии начали наносить воздушные удары по иракским позициям. 3 месяца по тому Совет Безопасности ООН принял резолюцию, позволяющую применить силу против Ирака, если тот не выведет войска из Кувейта до 15 января 1991 года.

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16 января 1991-го началась операция "Буря в пустыне" - масштабное наступление под руководством США против Ирака. Истребители из Саудовской Аравии, а также из американских и британских авианосцев в Персидском заливе начали массированно наносить воздушные удары по иракским позициям. Самолеты военной коалиции под руководством США наносили удары по целям в Багдаде и его окрестностях.

Операция "Буря в пустыне" включала силы 32 стран, включая Великобританию, Египет, Францию, Саудовскую Аравию и Кувейт. В течение 6 недель союзные силы вели масштабную воздушную войну против военной и гражданской инфраструктуры Ирака, не встречая эффективного сопротивления со стороны иракских ВВС.

Сухопутные войска Ирака тоже оказались беспомощны на этом этапе войны, и единственным серьезным ответом иракского лидера Саддама Хусейна стал запуск ракет по Израилю и Саудовской Аравии. Хусейн надеялся, что ракетные удары спровоцируют Израиль, а затем другие арабские страны откажутся от участия в операции. Однако по просьбе США Израиль остался вне войны.

24 февраля начался массированный наземное наступление коалиции. Устаревшие и плохо вооруженные вооруженные силы Ирака были быстро разбиты. К концу дня иракская армия фактически перестала существовать. 10 тыс. военных сдались в плен. В глубине Ираке США создали авиабазу. Меньше, чем через 4 дня Кувейт был освобожден, а большая часть вооруженных сил Ирака уничтожена, капитулировала или отступила в Ирак.

28 февраля президент США Джордж Буш объявил о прекращении огня, а Ирак пообещал соблюдать будущие мирные договоренности. Погибли 125 солдат армии США, еще 21 пропал без вести.

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Дата
24
февраля

Союзники начали наземную операцию в Ираке

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