Советские войска вошли в Чехословакию

Жители Чехословакии на Вацлавской площади в центре Праги вокруг советского танка 21 августа 1968-го. Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty

В ночь с 20 на 21 августа 1968-го 200 тыс. войск и пять тыс. танков стран Варшавского договора вошли в Чехословакию. Граждане, которые мирно протестовали, были бессильны.

При поддержке СССР коммунисты Чехословакии захватили власть в 1948-м. До 1964-го действовали по указаниям Москвы. В 1960-х началось движение за экономические и общественные реформы, свободу слова. Первому секретарю Компартии Антонину Новотны противостояли словацкие лидеры Александр Дубчек и Густав Гусак, недовольные чрезмерной централизацией власти и доминированием чехов на руководящих должностях.

В январе 1968-го Дубчека единогласно избрали первым секретарем Компартии. В апреле он предложил реформы: демократические выборы, больше автономии для Словакии, свобода слова и вероисповедания, отмена цензуры, снятие ограничений на поездки за границу, изменение в системе управления и работы экономики. Цель - построение "социализма с человеческим лицом". Массовая поддержка реформ вызвала общественное и культурное оживление общества, названное Пражской весной.

В июне в стране опубликовывали петицию "Две тысячи слов" с призывом продолжить изменения. СССР и его активные союзники из Варшавского блока, Польша и ГДР, видели угрозу падения коммунизма в Чехословакии и плохой пример для других социалистических стран. Советский лидер Брежнев потребовал от Дубчека немедленно свернуть реформы, но тот проигнорировал.

Ночью 20 августа тысячи советских, восточногерманских, польских, болгарских и венгерских войск вошли в Чехословакию. Это была крупнейшая военная операция со времен Второй мировой войны. Физического сопротивления агрессии не было. Однако города заполнили тысячи демонстрантов. Дубчека и ближайших соратников схватили и вывезли в Москву. По стране погибли около ста человек.

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Многие страны, включая Югославию, Румынию и Китай, осудили агрессию. Но международное сообщество не сделало ничего для защиты. 27 августа Дубчек вернулся из Москвы и объявил, что согласился свернуть реформы.

В 1989-м, когда коммунизм пал в Восточной Европе, Дубчек возглавил новый многопартийный парламент, на котором диссидента и драматурга Вацлава Гавела избрали президентом Чехословакии.