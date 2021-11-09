Совет Евросоюза отменил льготы для белорусских чиновников

Чиновникам отменили упрощенную процедуру получения виз. Фото: Reuters

Совет Евросоюза приостановил соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.

Ранее это рекомендовала сделать Европейская комиссия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима", - сказано в сообщении.

Отменили визовые льготы для должностных лиц режима Беларуси. На обычных граждан Беларуси решение не отразится.

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Это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на второй день после публикации.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устраивает обострение миграционного кризиса на границе с Польшей. США озабочены сообщениями с белорусско-польской границы и осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко. Прайс назвал бесчеловечным содействие незаконной миграции.