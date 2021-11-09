Совет Евросоюза отменил льготы для белорусских чиновников

Совет Евросоюза приостановил соглашение об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью.
Ранее это рекомендовала сделать Европейская комиссия, сообщила пресс-служба Совета ЕС.
"Совет сегодня принял решение о частичной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Беларусью. Это решение является ответом на продолжающуюся гибридную атаку со стороны белорусского режима", - сказано в сообщении.
Отменили визовые льготы для должностных лиц режима Беларуси. На обычных граждан Беларуси решение не отразится.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Литва построила первые участки стены на границе с Беларусью
Это решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступит в силу на второй день после публикации.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устраивает обострение миграционного кризиса на границе с Польшей. США озабочены сообщениями с белорусско-польской границы и осуждают эксплуатацию и принуждение уязвимых людей режимом Лукашенко. Прайс назвал бесчеловечным содействие незаконной миграции.
Комментарии