Совершили самое масштабное ограбление в истории страны

Бандиты входят в хранилище ФОТО: Kent Live

Утром 22 февраля 2006-го группа из не менее шести вооруженных мужчин ограбила хранилище банка в Кенте, Великобритания.

Украли 53 млн фунтов. Это стало крупнейшим ограблением в истории страны.

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Операцию хорошо спланировали. Накануне двое членов банды переодетые офицерами полиции остановили менеджера хранилища Колина Диксона, когда он ехал поблизости. Заставили выйти из машины и пересесть в ихнюю. Остальные члены банды взяли в заложники его жену и восьмилетнего сына. Отвезли всех на отдаленную ферму. Там угрожали убить, если Колин откажется сотрудничать.

Диксонов отвезли в хранилище. Там Колин показал, как отключить систему безопасности. Бандиты связали 14 работников, погрузили деньги в грузовик и скрылись. Никто не пострадал.

На следующий день задержали мужчину и двух женщин. Одна пыталась положить 6 тыс. фунтов на депозит. Позже всех отпустили. В общем арестовывали 36 человек. Осудили организатора и исполнителей. Получили от 20 лет до пожизненного.

В немецком Дрездене, 25 ноября около 7 утра неизвестные ограбили музей старинных ювелирных изделий "Зелёные своды" (Grüne Gewölbe). Злоумышленники проникли в музей, расположенном в Дрезденском замке.