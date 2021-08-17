Совбез ООН призвал создать новое правительство в Афганистане

Совет безопасности ООН выпустил резолюцию по Афганистану. Фото: Reuters

Совет Безопасности ООН призвал к проведению переговоров по созданию нового правительства в Афганистане, прекращение боевых действий и жестокого обращения с людьми.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Совет Безопасности "использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для подавления глобальной террористической угрозы в Афганистане" и гарантировать соблюдение основных прав человека, сообщает агентство Reuters.

"Мы получаем ужасные сообщения о жестких ограничениях прав человека по всей стране. Я особенно обеспокоен сообщениями о частых нарушениях прав человека в отношении женщин и девочек в Афганистане ", - сказал Гутерриш, обращаясь к 15 членов Совбеза.

"Мы не можем и не должны бросить народ Афганистана судьбы", - добавил он.

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"Если бы американские военнослужащие не покинули территории Афганистана, это могло бы привести к увеличению масштаба конфликта в стране, в связи с чем потребовались бы тысячи дополнительных военных", заявил президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден во время его выступления.