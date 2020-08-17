Сотрясения головного мозга и разрывы прямой кишки белорусские врачи рассказали о тяжелые травмы протестующих

Белорусские силовики издеваются над протестующими. Фото: РБК

Во время первых дней протестных акций в Беларуси чаще всего в больницы поступали пациенты с травмами головного мозга, сломанными кистями рук, гематомами и разрывами прямой кишки.

Об этом рассказали врачи минской скорой медицинской помощи, сообщает TUT. by.

Заведующий хирургическим отделением №4 Дмитрий Юшкевич поделился своими впечатлениями от ночи президентских выборов в Беларуси, когда он работал с травмами от взрывов - последствиями действия свето-шумовых гранат, а также огнестрельных ранений.

"Одному из пострадавших после взрыва свето-шумовой гранаты пришлось ампутировать часть стопы. Другой пациент имел незначительные травмы, однако был в таком шоке, что долго не мог сказать и слова", - рассказал Юшкевич.

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По словам врача-реаниматолога Николая Маркевича, когда только начались митинги, в больницы поступали пациенты с травмами, которые свидетельствовали о том, что по ним нарочно стреляли в упор. Также ломали кисти рук. Были повреждения от резиновых пуль после выстрелов в упор. Были мужчины с разрывом прямой кишки.

"Поток пациентов с массовых мероприятий впоследствии уменьшился, однако стали поступать люди с тяжелыми травмами после пребывания в РУВД, на Окрестина и в Жодино. С различными диагнозами: сотрясение головного мозга, сломанные кисти рук, черепно-мозговые травмы, ушибы мягких тканей головы, туловища, лица, нижних конечности, множество синяков и гематом", - сообщил Юшкевич.

В Беларуси объявили общенациональную забастовку. 16 августа, состоялось самое массовое за годы независимости Белорусы собрания - в Минске на протесты вышли к 200000 человек.