"Сотрудничаю со следствием. Даю показания" - основатель NEXTA записал видеообращение из СИЗО

Протасевич записал видеообращение. Фото: NEXTA

Опубликовали видеообращение бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был задержан при принудительной посадке рейса Ryanair в Минске.

Это первое обнародованное видео после его задержания накануне. Оно длится менее 30 секунд, обнародовано белорусским провластным Telegram-каналом "Жёлтые сливы".

Оппозиционер говорит, что продолжает "сотрудничать со следствием" и дает показания по организации протестов в Минске. Также Протасевич утверждает, что у него нет никаких проблем со здоровьем.

"Сейчас я нахожусь в СИЗО №1 Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с любыми другими органами, у меня нет. Отношение со стороны сотрудников ко мне максимально корректное и по закону. Я продолжаю сотрудничать со следствием и даю показания по факту организации массовых беспорядков в Минске", - сказал на видео Протасевич.

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В прошлом году служба NEXTA и ее каналы были объявлены "экстремистскими", а впоследствии запрещены службами безопасности в Беларуси в рамках жестокого подавления властями мирных протестов после сфальсифицированных результатов президентских выборов в августе прошлого года. Журналиста и бывшего руководителя Романа Протасевича признали политическим заключенным.