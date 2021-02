Сотни тысяч людей начали массовые забастовки против власти военных

В больших городах Мьянмы началась массовая забастовка с участием сотни тысяч людей, которые не вышли на работу и требовали от военного правительства уйти в отставку.

Демонстранты требовали выпустить из заключения фактического лидера Аун Сан Су Чжи, пишет BBC.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия может быть причастна к военному перевороту в Мьянме

На работу не вышли врачи, рабочие фабрик и предприятий, работники госсектора и коммунальщики. Они устраивают масштабные шествия, перекрывают трассы, вывешивают на эстакадах баннеры и выкрикивают лозунги. Против полиции не совершают насильственных действий.

Военное правительство угрожает митингующим жертвами.

Thousands gathering at Sule downtown, which had been blocked off by police on Friday and Saturday pic.twitter.com/OtJayeklxR