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понедельник, 22 февраля 2021 15:57

Сотни тысяч людей начали массовые забастовки против власти военных

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Сотни тысяч людей начали массовые забастовки против власти военных
В Мьянме начались массовые забастовки. Фото: Myanmar_Now_Eng

В больших городах Мьянмы началась массовая забастовка с участием сотни тысяч людей, которые не вышли на работу и требовали от военного правительства уйти в отставку.

Демонстранты требовали выпустить из заключения фактического лидера Аун Сан Су Чжи, пишет BBC.

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На работу не вышли врачи, рабочие фабрик и предприятий, работники госсектора и коммунальщики. Они устраивают масштабные шествия, перекрывают трассы, вывешивают на эстакадах баннеры и выкрикивают лозунги. Против полиции не совершают насильственных действий.

Военное правительство угрожает митингующим жертвами.

В Мьянме военные, захватившие власть, выдвинули новые обвинения арестованной ранее лидерке страны Аун Сан Су Чжи. Она якобы нарушила закон о предотвращении стихийных бедствий.

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