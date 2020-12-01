Сотни травмированных и десятки задержанных: мирный протест во Франции перерос в потасовку

Фото: Associated Press

В Париже, Франция, прошла акция протеста против закона глобальной безопасности с участием 50 тыс. человек.

Мирное шествие переросло в погромы и столкновения, сообщает "24 канал".

Митингующие выступили против статьи нового закона, которая предусматривает санкции за публикацию фото полицейских. Полицейские профсоюзы, подтвердили, что распространение соответствующих фотографий нарушает физическую и психологическую неприкосновенность правоохранителей.

За нарушение закона предусмотрен штраф €45 тыс. или до 1 года заключения.

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"Быть полицейским непросто, они постоянно под огнем критики. Трудно не реагировать на провокации, но существует профессиональная этика и абсолютное большинство наших правоохранителей качественно выполняют свою работу даже в сложных условиях", - отметил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин.

Возмущенные новым законом протестующие поджигали машины, забрасывали полицейских камнями и петардами. В ответ стражи порядка использовали слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы.

По данным министерства внутренних дел, задержали полсотни митингующих. Около 100 полицейских получили повреждения.

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