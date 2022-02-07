Сотни людей в трех городах Германии призвали правительство помочь Украине

Фото: DW

Поддержать Украину и выступить против агрессии России вышли украинские общины в Дрездене, Дюссельдорфе и Мюнхене.

Об этом сообщает DW.

Акции прошли 6 февраля. Люди собрались в центрах городов. Они призвали немецкие власти предоставить Украине помощь.

"Украинские общины собрали в центрах городов людей, которые поддержали призывы инициаторов к правительству Германии о помощи Украине "необходимыми оборонными вооружениями и всеми возможными средствами для противодействия агрессии России", - говорится в заявлении.

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В Мюнхене по данным организаторов, на акцию вышли около 350 человек, около 100 человек приняли участие в мероприятии в Дрездене.

Также акция в поддержку Украины прошла и в Нидерландах. Как сообщило посольство Украины в Нидерландах, в Амстердаме развернули 30-метровый флаг Украины.

В Киеве прошел Международный марш единства по Украине. Его организаторами являются иностранцы, живущие в Украине. Они решили поддержать украинцев на фоне угрозы вторжения Российской Федерации.