Соседняя страна упростила въезд для иностранцев

В Румынии позволили не проходить карантин после прививки. Фото: pexels.com

Румыния разрешила въезд на свою территорию иностранных граждан.

Для путешественников установили 14-дневный карантин независимо от того, в какой зоне находится страна, пишет "Європейська правда".

Карантин не нужно проходить вакцинированным. После завершения вакцинации должно пройти 10 дней. Также людям, которые переболели за последние 90 дней до въезда в страну. Это нужно доказать медицинскими документами. С момента подтверждения заражения до даты въезда в страну должно пройти не менее 14 дней.

К исключениям также относятся:

- дети до 3 лет, без необходимости представления отрицательного результата теста RT-PCR.

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- дети от 3 до 16 лет, если они имеют отрицательный результат теста RT-PCR, выполненный не позднее чем за 72 ч до посадки на самолет или въезда на территорию Румынии.

- люди, которые приезжают в Румынию с территорий эпидемиологического риска, но которые до прибытия в Румынию провели последние 14 дней подряд в одной или нескольких странах без эпидемиологического риска.

- лица, пересекающие страну транзитом и покидающие территорию Румынии не позже, чем через 24 ч.

- лица, которые остаются на территории Румынии на срок менее трёх дней и имеют отрицательный результат теста RT-PCR на заражение вирусом SARS-CoV-2, проведенного не более чем за 72 ч. до посадки.

Туристы получили возможность посетить Тунис без предоставления негативного ПЦР-теста на коронавирус. Но путешественник должен сделать прививки от Covid-19.