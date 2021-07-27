Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна

Олимпийские игры в Токио перенесли из-за тайфуна третьей категории, который обрушился на страну.
Об этом сообщило издание Automatic Blogging.
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Соревнования на Олимпиаде должны были состояться под открытым небом 27 июля. Однако из-за погодных условий их перенесли.
В Токио отменили все авиарейсы из-за непогоды. Скорость ветра достигает более 200 км/ч, отметили метеорологи.
July 26, 2021
Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, накроет тропическим штормом "Непартак". Непогоду ждут уже во вторник. Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, сильном ветре и высоких волнах. Кроме того, шторм может перерасти в настоящий тайфун.
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