Соревнования на Олимпиаде отменили из-за мощного тайфуна

Тайфун обрушился Японию. Фото: handelsblatt

Олимпийские игры в Токио перенесли из-за тайфуна третьей категории, который обрушился на страну.

Об этом сообщило издание Automatic Blogging.

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Соревнования на Олимпиаде должны были состояться под открытым небом 27 июля. Однако из-за погодных условий их перенесли.

В Токио отменили все авиарейсы из-за непогоды. Скорость ветра достигает более 200 км/ч, отметили метеорологи.

Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры, накроет тропическим штормом "Непартак". Непогоду ждут уже во вторник. Метеорологическое агентство предупредило о сильном дожде, сильном ветре и высоких волнах. Кроме того, шторм может перерасти в настоящий тайфун.