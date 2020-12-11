Соревновались на скорость - кто отрубит больше голов

Японский офицер обезглавливает пленного китайца, 1937 год. / 4archive.org

13 декабря 1937-го, во время китайско-японской войны, японские войска захватили тогдашнюю столица Китая Нанкин. Китайское правительство убежал в Ханькоу, вглубь страны. С этого дня в течение шести недель в городе произошло то, что впоследствии назвали Нанкинской резней - японцы убили более 200 тыс. китайцев.

Чтобы сломить дух китайского сопротивления, японский генерал Мацуи Иване приказал разрушить Нанкин. Большую часть города сожгли. В то же время японские войска начали кампанию зверств против мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пленных закапывали живьем или переезжали танками

Японцы убили около 150 тыс. мужчин военнопленных, а также еще 50 тыс. мужчин-гражданских и изнасиловали более 20 тыс. женщин и девушек всех возрастов, многие из которых изуродовали или убили.

Олицетворением циничности зверств, совершенных японцами, стало соревнование на скорость убийств между двумя младшими лейтенантами - Тосиаки Мукаи и Цуйоси Нода, которые мечом обезглавили более 100 мужчин каждый. Оба были казнены по приговору международного трибунала 28 января 1948-го в Нанкине.

Вскоре после окончания Второй мировой войны Международный военный трибунал по Дальнему Востоку признал Мацуи виновным в военных преступлениях и казнил.