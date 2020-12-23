Сообщницу убийцы поймали после 20 лет в бегах

Лао Жунчжи / CNN

Женщина, которую обвиняют в соучастии в убийстве 7 человек, предстала перед судом в Китае. Она провела в бегах более 20 лет.

Лао Жунчжи, 46 лет, извинилась перед родными жертв, и заявила, что тоже стала жертвой, которую заставили под страхом смерти помогать ее тогдашнему парню, осужденному убийце Фа Цзииню. Об этом пишет CNN.

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"Мне трудно принять такие извинения. Боль, с которым жили последние 20 лет, не может быть стерта этими извинениями", - сказала жена одной из жертв Лао Чжу Дахун.

Фа арестовали в июле 1999-го. Он был осужден за 7 убийств и казнен в декабре того же года.

"Эти двое, Фа и Лао, сговорились и имели четкий раздел труда. Они совместно совершали преступления - грабежи, похищения людей и умышленные убийства в Наньчане, Вэньчжоу, Чаньчжоу и Хэфэе", - говорится в заявлении суда.

Лао рассказала суду, что методы Фа были жестоки, и во время ее отношений с ним, она перенесла физическое и психологическое насилие, а также имела 2 выкидыша.

После ареста Фа Лао использовала несколько псевдонимов, чтобы прятаться по стране. До прошлого года путешествовала по разным городам и зарабатывала неполной занятостью в барах и других развлекательных заведениях. Ей также сделали операцию по изменению внешности, чтобы избежать ареста.

Лао арестовали в ноябре 2019-го в торговом центре города Сямынь. Ее обвинили в участии в убийствах, грабежах и похищении людей.

Лао сказала суду, что последние 20 лет жила в бегах, и наконец может спать спокойно, потому что больше не надо бояться, что ее поймает полиция.