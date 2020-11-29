Сообщили причину смерти Шона Коннери

Шон Коннери умер в возрасте 90 лет. Фото: Reuters

Британский актер Шон Коннери, которого называют лучшим Джеймсом Бондом, умер из-за вызванной пневмонией дыхательную недостаточность, возраст и аритмию.

Среди причин смерти также называются фибрилляция предсердий и другие проблемы с сердцем. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти звезды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили вероятную причину смерти Жванецкого

Как отмечается в документе, артист умер 31 октября.

Сэр Шон Коннери - легендарный и для миллионов поклонников лучший исполнитель роли Джеймса Бонда - умер в возрасте 90 лет. Шотландский актер первым сыграл агента 007 на большом экране, он снялся в семи фильмах "бондианы".