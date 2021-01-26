Солдаты украинского фронта освободили крупнейший нацистский лагерь смерти

Освобожденные в январе 1945-го дети в лагере смерти "Аушвиц-Биркенау" / Wikipedia

27 января 1945-го советские солдаты украинского фронта вошли на территорию крупнейшего немецкого лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау", где за 4 года погибло 1,1 млн человек. Спастись из лагеря удалось лишь нескольким тысячам брошенных на произвол судьбы заключенных.

Концлагерь "Аушвиц" построили в мае 1940-го по приказу рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на территории бывших польских военных казарм близ города Аушвиц.

Первыми узниками лагеря стали 728 польских политзаключенных, прибывшие в июне 1940-го. К ним впоследствии добавились советские военнопленные, евреи, немецкие уголовники, геи. В разное время в лагере сидели до 20 тыс. заключенных, 6 дней в неделю они тяжело работали. В частности, возводили 2-й комплекс лагеря, известный как "Биркенау".

Осенью 1941-го в "Аушвице" начались массовые казни людей в газовых камерах. Первыми жертвами стали 250 польских заключенных и 600 советских пленных. Преимущественно больных и непригодных для тяжелых работ. До 1943 года в "Аушвиц-Биркенау" было построено 5 крематориев для сжигания трупов, убитых в 5 газовых камерах.

Большинство узников лагеря, в который прибывали люди со всей оккупированной Европы, использовались как рабская сила на предприятиях немецких компаний. Часть стали жертвами медицинских экспериментов. Кроме того, в состав лагеря входило около 40 небольших лагерей, созданных при окружающих фабриках и шахтах.

После вступления Красной армии на территорию Польши 58 тыс. заключенных "Аушвиц-Биркенау" были вывезены нацистами в другие концлагеря. На момент увольнения в 300 тюремных бараках было 648 трупов и 7,6 тыс. брошенных на произвол судьбы людей. В частности 600 детей.

За годы существования концлагеря через него прошло около 1,4 млн человек, из которых 1,1 млн погибло. 90% были евреи. Благодаря этому "Аушвиц-Биркенау" считается крупнейшим из немецких лагерей смерти и символом Холокоста.

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После освобождения лагеря его архивы вывезли в Москву, а в нескольких бараках разместился советский военный госпиталь. Кроме того, один из его филиалов в городке Явожно до 1947-го НКВД и польское Министерством гражданской безопасности использовали как концлагерь для содержания немецких военнопленных, местных немцев, украинцев и польских "врагов народа". Из них в 1945-1947 годах погибло более 1,5 тыс. человек.

За период существования лагеря в нем прошли службу около 7 тыс. членов СС. 12% из них впоследствии были осуждены за военные преступления, включая и первого коменданта концлагеря - Рудольфа Хесса, арестованного 1946-го. После выступления как свидетеля на Нюрнбергском трибунале, он был выдан Польше, приговорен к смертной казни. 16 апреля 1947-го его повесили на дереве у крематория в лагере "Аушвиц".

1996 года правительство Германии объявило 27 января Днем памяти жертв Холокоста, а резолюцией ООН от 2005-го эта дата отмечается как Всемирный день памяти жертв Холокоста.

По данным музея-мемориала "Аушвиц-Биркенау", 2019-го мемориал посетили более 396 тыс. граждан Польши, 200 тыс. граждан Великобритании, 120 тыс. из США, 104 тыс. из Италии, 73 тыс. из Германии, 70 тыс. из Испании, 67 тыс. из Франции, 59 тыс. из Израиля, 42 тыс. из Ирландии и 40 тыс. из Швеции.