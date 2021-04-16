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суббота, 17 апреля 2021 07:25

Солдаты расстреляли мирную акцию рабочих

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Солдаты расстреляли мирную акцию рабочих
Жертвы Ленского расстрела / Wikipedia

17 апреля 1912-го правительственные войска расстреляли мирную манифестацию рабочих на Ленских золотых приисках в Сибири. Погибло 270 человек, ранены были 250 Это привело к протестам в Российской империи, в которых приняли участие 300 тис. человек.

Размер зарплат на шахтах позволял ежегодно вербовать больше рабочих, чем нужно. Вербовать помогало МВД по всей империи. Зарплата горняков была 30-45 рублей в месяц, что вдвое выше, чем в Москве или Санкт-Петербурге, и в 10-20 раз больше, чем у крестьянина. По договору найма, продолжительность рабочего дня была 11-11,5 ч. В реальности рабочий день мог длиться до 16 часов, потому что после работы рабочим позволяли самим искать самородки, которые можно было продать.

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Добыча происходила в шахтах в условиях вечной мерзлоты. Ледник приходилось разогревать кострами, а талую воду все время откачивать. Механизация была на низком уровне, многие работы приходилось делать вручную. Спускаться в шахты глубиной 20-60 м следовало по вертикальным обледенелым лестницам. Рабочие работали по колено в холодной воде. После в сырой одежде шли по морозу несколько километров до бараков, что часто приводило к заболеваниям и смерти.

Рабочие регулярно подвергались опасности обвалов, получали переломы. Остро не хватало врачей и мест в больницах. Бараки были переполнены, мест не хватало. Часть людей была вынуждена снимать квартиры. На их оплату шло до половины заработка.

Добывающая компания монополизировала торговлю и транспорт, заставляя рабочих покупать только в своих магазинах и ездить на их транспорте. Часть оплаты давали талонами для магазинов, что было запрещено законом. Номинал талонов был достаточно велик, а разменивать не было возможности. Рабочие должны покупать ненужные товары, чтобы отоварить талоны полностью.

Непосредственным поводом для забастовки стала история, когда рабочим выдали тухлое мясо. Забастовка началась стихийно 13 марта, а затем присоединились рабочие других шахт. К середине марта количество участников превысило 6 тыс. человек. Среди требований - улучшить жилищные условия, качество пищи, установить 8-часовой рабочий день, отменить штрафы, уволить 25 руководителей. Всего 18 требований.

16 апреля были арестованы руководители забастовки, а 17 апреля состоялось шествие более 3000 рабочих в знак протеста против ареста членов стачечного комитета. Шествие было мирным, но толпа угрожал разоружить ротмистра и перебить солдат. По приказу капитана, солдаты открыли огонь. За расстрел его понизили до рядового.

Несмотря на расстрел, забастовка на шахтах продолжался до 25 августа, после чего более 80% рабочих покинули прииски. На их место наняли новых рабочих. Владельцы понесли убытки около 6 млн рублей. Расправа вызвала забастовки и митинги по стране, в которых принимали участие около 300 тыс. Человек.

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Дата
17
апреля

Солдаты расстреляли мирную акцию рабочих

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