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пятница, 04 июня 2021 08:00

Солдаты открыли беспорядочный огонь по протестующим

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Солдаты открыли беспорядочный огонь по протестующим
В Гонконге 4 июня 2016-го вспоминают жертв резни на площади Тяньаньмэнь / Getty Images

4 июня 1989-го китайские войска с танками штурмовали площадь Тяньаньмэнь в центре Пекина. Убили до тысячи мирных участников акций протеста за демократические перемены в Китае и арестовали тысячи протестующих. Жестокость подавления мирной акции шокировала страны Запада, которые осудили насилие и наложили санкции на КНР.

Акции за демократизацию Китая начались в апреле. В мае почти миллион китайцев, преимущественно молодежь собрались в центре Пекина, чтобы протестовать против диктатуры Коммунистической партии и требованиям установления в стране демократии.

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Они призвали к отставке лидеров Компартии. Участники акций расположились на площади Тяньаньмэнь и проводили там акции. Западные репортеры транслировали большую часть драматических событий для телеаудитории США и Европы.

Однако 4 июня 1989-го китайские войска и полиция ворвались на площадь, беспорядочно стреляя по толпе. После этого десятки тысяч молодых студентов пытались спастись бегством от расстрела. Другие сопротивлялись, бросая в солдат камни, i поджигая военные машины. Репортеры и западные дипломаты на месте происшествия насчитали от 300 до 1000 трупов. Тысячи были ранены. До 10 тыс. арестованы.

Жестокость разгона шокировала мир. Советский лидер Михаил Горбачев заявил, что расстроен событиями в Китае. Он сказал, что надеялся, что Пекин примет его программу внутренних реформ и приступит к демократизации политической системы страны.

В США Конгресс осудил резню и зажадал от президента Джорджа Буша-старшего наказать власть Китая. Через три недели Конгресс США ввел экономические санкции против КНР.

По миру ежегодно вспоминают жертв резни на площади Тяньаньмэнь. Однако в Китае вспоминать о событии или публичное чествование жертв запрещено, и за это можно попасть за решетку.

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Дата
04
июня

Взорвались два пассажирских поезда. Сотни погибших

Солдаты открыли беспорядочный огонь по протестующим

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