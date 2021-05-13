Солдат требовал компенсацию за приобретенную инвалидность в армии. Его неожиданно поймали на танцах

Брайан Муепа требовал от Минобороны компенсацию за приобретенную в армии инвалидность. Фото: Dailymail

Бывший британский солдат 32-летний Брайан Муепа требовал от министерства обороны огромную денежную компенсацию в размере 3,7 млн фунтов стерлингов - почти 144 млн грн, за приобретенную инвалидность во время службы в армии.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам экс-солдата, он болеет "траншейной стопой" - болезнью конечностей из-за длительного воздействия холода и сырости. Муепа якобы в 2016 году во время учений провел более 5 часов. в мокрой обуви. Из-за этого у него развилась сверхчувствительность к холоду.

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Муепа утверждал, что не может пройти даже 100 м из-за сильной боли. Именно это заставило его уволиться из армии в январе 2018 года.

Министерство обороны почти признало свою небрежность и было готово выплатить компенсацию. Однако в поле зрения юристов попало видео со страницы жены британца в Facebook, на котором Муепа танцует на вечеринке. Видео было снято в августе 2018 года.

В марте 2020 года мужчину обследовали врачи. На прием он появился с тростью и едва мог стоять.

Сейчас новые материалы приобщаются к делу, а суд обвинил бывшего солдата в "фундаментальной непорядочности".

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