Солдат требовал компенсацию за приобретенную инвалидность в армии. Его неожиданно поймали на танцах

 
Ексклюзивы
1/5
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
Политтехнолог: Медведчуку могут дать убежать. Страна - коррумпирована
1 Просмотров: 666
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Готовы ли украинские издательства выполнять языковой закон
Просмотров: 126
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Когда в Украине будет "Железный купол", как у Израиля
Просмотров: 513
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Израиль будет проводить наземную операцию: эксперт назвал риски
Просмотров: 675
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
"Прививки вакциной Covishield не является основанием для въезда в ЕС" - эксклюзивно в комментарии EMA для Gazeta.ua
Просмотров: 441
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Просмотров: 2097
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
"Ели воду с гнилой капустой" - как украинцы выживали в концлагерях СССР
Просмотров: 198
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Просмотров: 4338
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 180
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 711
Фото
Все фото
6
3
9
5
6
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Миллиарды долларов и популярные козы - настолько вырос капитал Цукерберга за 10 лет
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Арендовала гроб и устроила гулянку: женщина пригласила родню на свои похороны
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
Украинцы приходят за селедкой, а местные - за конфетами Порошенко: как скупляются в Польше
В пещере нашли могилы неандертальцев
В пещере нашли могилы неандертальцев
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Видео
Все видео
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Около 50 человек погибли от начала палестино-израильского конфликта
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Где едят лягушек величиной с младенца
Где едят лягушек величиной с младенца
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
В РФ танк возвращался с парада и врезался в светофор
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
Стоимость проезда в Киеве могуть поднять. Но, не до 21 грн
1 Просмотров: 378
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1 Просмотров: 657
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1701
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 819
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1359
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
1 Просмотров: 243
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
пятница, 14 мая 2021 06:06

Солдат требовал компенсацию за приобретенную инвалидность в армии. Его неожиданно поймали на танцах

  Комментировать
Солдат требовал компенсацию за приобретенную инвалидность в армии. Его неожиданно поймали на танцах
Брайан Муепа требовал от Минобороны компенсацию за приобретенную в армии инвалидность. Фото: Dailymail

Бывший британский солдат 32-летний Брайан Муепа требовал от министерства обороны огромную денежную компенсацию в размере 3,7 млн фунтов стерлингов - почти 144 млн грн, за приобретенную инвалидность во время службы в армии.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

По словам экс-солдата, он болеет "траншейной стопой" - болезнью конечностей из-за длительного воздействия холода и сырости. Муепа якобы в 2016 году во время учений провел более 5 часов. в мокрой обуви. Из-за этого у него развилась сверхчувствительность к холоду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для бывших военнопленных организовали лагеря

Муепа утверждал, что не может пройти даже 100 м из-за сильной боли. Именно это заставило его уволиться из армии в январе 2018 года.

Министерство обороны почти признало свою небрежность и было готово выплатить компенсацию. Однако в поле зрения юристов попало видео со страницы жены британца в Facebook, на котором Муепа танцует на вечеринке. Видео было снято в августе 2018 года.

В марте 2020 года мужчину обследовали врачи. На прием он появился с тростью и едва мог стоять.

Сейчас новые материалы приобщаются к делу, а суд обвинил бывшего солдата в "фундаментальной непорядочности".

К 2025 году Вооруженные силы Украины укомплектуют кадровыми военнослужащими на 80-90%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Солдат требовал компенсацию за приобретенную инвалидность в армии. Его неожиданно поймали на танцах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
Гороскоп на 13 мая: что принесет самый мистический день весны
 Просмотров: 7947
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
Хоронят детей, убитых казанским стрелком - фото и видео
6
 Просмотров: 5751
После Covid-19 могут развится страшные болезни
После Covid-19 могут развится страшные болезни
 Просмотров: 4563
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
Теперь никаких уступок России по Крыму не будет - правозащитница
 Просмотров: 4338
Самая популярная блогер позировала в бикини и посоветовала говорить &quot;нет&quot;
Самая популярная блогер позировала в бикини и посоветовала говорить "нет"
5
 1 Просмотров: 2952
Мир
На реке установили сети, чтобы вылавливать трупы умерших от коронавируса
На реке установили сети, чтобы вылавливать трупы умерших от коронавируса Просмотров: 36
Еще одна курортная страна начинает выходить из локдауна
Еще одна курортная страна начинает выходить из локдауна Просмотров: 90
Байден сказал, что хочет обсудить с Путиным
Байден сказал, что хочет обсудить с Путиным Просмотров: 216
Армия Израиля не врывалась в Сектор Газы - СМИ
Армия Израиля не врывалась в Сектор Газы - СМИ Просмотров: 207
Разрешили не носить маску вакцинированным
Разрешили не носить маску вакцинированным Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Медведчук в суде - трансляция заседания
3
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
1
"Фээсбэшников схватил меня за горло и щупал воротник рубашки. Искал ампулу с ядом" - Сущенко
1
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
1
Память Героя Небесной сотни чествуют конкурсом етноблогеров
Голосов: 388
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть