Собаки, дубинки и слезоточивый газ: силовики разгоняют протестующих против ковид-ограничений

На коронопротестах произошли столкновения с полицией. Фото: Reuters

В Амстердаме, несмотря на запрет, состоялась акция против ковидных ограничений.

Протестующие собрались на Музейной площади в Амстердаме, а затем прошли процессией по городу в Вестерпарк. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Там проходит собрание Форума за демократию. Эта манифестация разрешена, поскольку об этом предварительно договорились, сообщили в муниципалитете Амстердама.

В муниципалитете заявили, что максимально разрешенное количество посетителей в 2000 человек превысили. Участников призвали соблюдать рекомендованную дистанцию ​​- 1,5 метра.

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"Полиция будет действовать поэтапно против людей, которые игнорируют запрет на демонстрации. Все должны покинуть Музейную площадь", - сообщили в муниципалитете.

Силовики разгоняют протестующих с помощью служебных собак, дубинок и слезоточивого газа.

Несколько собравшихся пострадали в столкновениях с полицией, но сколько именно – неизвестно. Произошли аресты.

В Нидерландах действуют строгие ограничительные меры после того, как власть перед праздниками ввела локдаун для сдерживания новой вспышки коронавируса. Все несущественные магазины, рестораны, бары, кинотеатры, музеи и театры закрыты до 14 января, а школы – по крайней мере, до 9 января. На улице разрешено собираться только по два человека, за исключением, например, похорон. Ограничений в передвижении нет.