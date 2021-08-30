Собака-донор спас жизнь 88 других собак

Каждые 450 мл донорской крови могут помочь до четырех собак, а Вуди сдавал кровь 22 раза / Венди Грей

Собака-донор, сдавшая кровь, чтобы спасти еще 88 собак, ушла на пенсию после шести лет донорства.

Пес по кличке Вуди из английского города Мелтон-Моубрей впервые сдал кровь, когда ему было три года. Сейчас ему девять. Об этом пишет ВВС.

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Банк крови домашних животных Великобритании заявил, что каждое пожертвование в 450 мл может помочь четырем собакам, и назвал Вуди суперзвездой.

Кровь Вуди востребована, поскольку имеет отрицательный резус. То есть ее можно дать любой собаке в любой чрезвычайной ситуации. Только 30% собак имеют эту группу крови.

Вуди больше не может быть донором, поскольку кровь берется только у собак в возрасте от одного до восьми лет.

"Знать, что он помогал семьям в трудных ситуациях, это удивительно. Вуди всегда был рад сделать пожертвование. Другие животные скулят, когда у них берут кровь. Вуди всегда лежал на столе неподвижно, пока все не закончится и ему не позволят встать. Ему это нравилось. После этого у него не было абсолютно никаких побочных эффектов. И он готов был к прогулке", - говорит владелица пса Венди Грей.

Женщина сказала, что узнала о донорстве крови домашних животных, когда увидела у ветеринаров листовки со своей первой собакой Рио. Тот сдал кровь 11 раз.

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