Собака премьер-министра едва не сорвала официальную встречу

Когда-то бездомная собака, а сейчас "первый пес" Греции, ненадолго прервала пресс-конференцию премьер-министров Греции и Словакии. Фото: facebook.com/kyriakosmitsotakis

Пес премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса прервал пресс-конференцию хозяина с главой правительства Словакии Эдуардом Гегером.

Встреча двух лидеров проходила в афинской резиденции Мицотакиса 30 сентября, пишет Associated Press.

Мицотакис как раз выражал поддержку балканским соседям в попытке евроинтеграции, когда собака громко залаяла в нескольких метрах от резиденции.

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В переводе с греческого зовут четвероногого Арахис. Глава греческого правительства забрал его из приюта в апреле. С тех пор собака стала "первым псом" Греции и успела "принять" нескольких мировых лидеров.

"Это собака, которую мы недавно взяли из приюта. Она часто довольно резвая. Это первый раз, когда она вмешалась в пресс-конференцию. Обычно она просто встречает гостей у дверей и более вежливая", - пояснил Мицотакис словацкому коллеге.

На курьезную ситуацию премьер-министра Словакии отреагировал улыбкой.

Кот советника министра внутренних дел Антона Геращенко Уинстон ворвался в телеэфир. Во время включения чиновника усач взобрался на стол и начал махать хвостом перед камерой. Геращенко ничего не оставалось, как взять кота на руки.