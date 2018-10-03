Со стиркой поможет и на вокзал отведет - у мужчины появится лошадь-поводырь

Почти полностью слепой журналист BBC, Мохаммед Салим Патель, 24 года, из города Блэкберн, Англия, получит в помощь коня-поводыря. 2-летний американский миниатюрный конь Дигби последний год учился делать то, что обычно умеют собаки-поводыри. Он будет помогать Мохаммеду доставать из стиральной машины постиранные вещи, мыть пол и каждый день провожать хозяина на вокзал.

Мохаммед имеет заболевание глаз - пигментный ретинит. Болезнь прогрессировала и сделала его практически слепым, пишет Metro.

"Я родился с этим заболеванием. В 16 лет зрение стало быстро ухудшаться. Я серьезно занимался футболом. Из-за болезни спорт пришлось бросить. Это стало сильным ударом для меня. Пришлось решать: либо я позволяю болезни ухудшить мою жизнь, или продолжу жить нормальной жизнью. Я выбрал второй вариант и начал искать выход", - рассказал Мохаммед.

Взять себе в поводыри собаку Мохаммед не смог.

Фото: metro.co.uk

"Я всегда боялся собак. Когда мне было 12, на меня чуть не напала бродячая собака. Начал убегать от нее по трассе и чуть не попал под машину. Я пытался преодолеть страх перед собаками. Не смог. Рядом с ними мне некомфортно, сердце начинает биться быстрее", - объяснил мужчина.

Однажды журналист посмотрел документальный фильм о миниатюрных лошадях. Они могут быть поводырями для слепых, рассказывали в нем. Мохаммед начал звонить в благотворительные организации Англии, которые предоставляли собак-поводырей. Спрашивал, нет ли у них коня-поводыря.

"В большинстве компаний надо мной смеялись и ложили трубку", - вспоминает слепой мужчина.

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Со временем Мохаммед нашел контакты и познакомился с владелицей и тренером коня Дигби. Кэти Смит, 58 лет, согласилась научить его быть поводырем.

"Когда Мохаммед связался со мной, я увидела его огромное желание. Дигби встретился с Мохаммедом 4 или 5 раз. Между ними возникла связь. Сейчас конь уже прислушивается к голосу мужчины. Приятно видеть, как они становятся партнерами", - рассказала Кэти.

"Дигби очень хорошо учится. Планирую, что до конца года он уже сможет работать. Хочу, чтобы у Дигби и Мохаммеда все получилось", - говорит тренер коня.

"Дигби нужно запомнить, сколько шагов надо сделать, чтобы добраться до железнодорожного вокзала каждое утро. Также он должен знать, сколько шагов он идет к каждому пересечению дороги. Изучить это трудно. Но уверена - он справится", - рассказала Кэти.

В саду у дома Мохаммеда в Блэкберне построят для Дигби конюшню, в которой он будет жить.

"Встреча с Дигби - это обретение свободы для меня. Наконец я встретил существо, которое изменит мою жизнь. Он спокойный и терпеливый. Мы очень сблизились, и я чувствую, что между нами возникла особая связь", - говорит мужчина.

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