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понедельник, 25 октября 2021 05:54

Со склона вулкана сошла лавина - есть жертвы

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Со склона вулкана сошла лавина - есть жертвы
На склоне в момент инцидента находились 12 человек. Фото: Pixabay

По меньшей мере четыре человека погибли, один пострадал в результате схода лавины со склона вулкана Чимборасо в одноименной провинции, расположенной в центральной части Эквадора. Об этом со ссылкой на спасательную службу сообщил в воскресенье Agence France-Presse.

По его данным, на склоне в момент инцидента находились 12 человек.

"На месте работает группа реагирования, <...> в спасательной операции участвует полицейский вертолет", — говорится в сообщении, ранее опубликованном на сайте спасательной службы.

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В нем также упоминаются 20 туристов с симптомами переохлаждения, которые совершали восхождение на вулкан Алтарь в той же провинции. Уточняется, что приняты меры для их спасения.

По меньшей мере 11 человек погибли в горах на севере Индии в результате непогоды и обильного снегопада. Еще четыре человека считаются пропавшими без вести.

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