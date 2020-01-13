Снимает стресс: Елизавету II сфотографировали за рулем авто

93-летняя королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике после заявления принца Гарри и Меган Маркл о желании стать финансово независимыми и жить на два континента.

Фото: twitter.com/SkyNews

Королеву сфотографировали в имении в Сандрингеме. Она села за руль машины и была недовольна, пишет 112.ua.

Женщина была сконцентрирована на дороге. На ней была винтажная платок Hermes с изображением собаки, на заднем сиденье автомобиля - тоже собака. Также королева была за рулем не пристегнут.

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В Британии беспокоятся, что королева сама села за руль, что делает крайне редко. Сама Елизавета II как-то рассказывала, что вождение машины ее успокаивает.

В честь начала нового десятилетия королева Великобритании Елизавета II сделала официальный фотопортрет с тремя наследниками своего трона: 71-летним Чарльзом, 37-летним Уильямом и 6-летним Джорджем.