Снегопад спровоцировал масштабную драку в Мадриде

Жители Мадрида обрадовались снега и устроили битву снежками. Фото: Reuters

В испанской столице Мадриде, после сильнейшего снегопада за последние 80 лет, люди устроили массовую игру в снежки.

Жители города образовали большой круг вокруг площади и начали забрасывать друг друга снежками. Об этом сообщает 20minutos.

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Декабрь прервали правоохранители. Они объяснили это тем, что необходимо соблюдать меры по предотвращению распространения коронавируса.

На Испанию обрушилась снежная буря, жертвами которой стали три человека. Это самая сильная буря за последние полвека, заявил министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка.