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воскресенье, 05 декабря 2021 04:26

Снайперы Нацгвардии успешно прошли обучение по стандартам НАТО

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Снайперы Нацгвардии успешно прошли обучение по стандартам НАТО
Обучение прошли более 20 снайперов, однако сертификаты по результатам подготовки получили только самые успешные бойцы. Фото: mvs.gov.ua

Группа снайперов Нацгвардии получила сертификаты об успешном прохождении базового курса подготовки UAR-10 по стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба Международного центра НГУ.

Отмечается, что спецкурс UAR-10 проводился в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям Международного центра Нацгвардии в Киевской области, он длился почти два месяца.

Обучение прошли более 20 снайперов, однако сертификаты по результатам подготовки получили только самые успешные бойцы.

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Руководитель группы индивидуальной подготовки Объединенной оперативно-тактической группы Вооруженных сил Канады в Украине (операция UNIFIER) Селин Бест присутствовала на церемонии вручения сертификатов спецназовцам.

"В этом году представителями нашей тренировочной миссии проведено два базовых курса подготовки снайперов НГУ и они были успешны. Уже этой зимой мы планируем продолжать сотрудничать здесь, в Учебно-боевом центре подготовки к специальным действиям, по программе подготовки инструкторов", - отметила Бест.

В руководстве Нацгвардии также пообещали в будущем проведение курсов более высоких уровней.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что есть доказательства, что Россия "подготовила планы значительных агрессивных действий против Украины".

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