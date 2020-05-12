Шмыгаль впервые провел виртуальные переговоры с Меркель

Шмыгаль и Меркель провели первые виртуальные переговоры. Фото: facebook.com/dshmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел виртуальные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"С 2014 года Германия предоставила Украине 1,4 млрд евро. Неиспользованный резерв в размере 150 млн евро планируем направить на закупку медицинского оборудования в больницах и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса", - написал Шмыгаль в Facebook.

Во время онлайн-встречи Шмыгаль предложил запустить совместный пилотный проект по реорганизации нескольких угольных шахт в Украине. Меркель ответила согласием.

"Поднял вопрос и о возможности получения для Украины промышленного безвиза со странами Евросоюза, а также присоединения к Партнерству ради мира расширенных возможностей НАТО", - сказал Шмыгаль.

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По его мнению, это не только усилит экономический потенциал Украины, но и углубит отношения с международными партнерами.

"Надеюсь, что Германия во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", - резюмировал премьер.

Дефолт Украине, по крайней мере в ближайшее время, не грозит. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о завершающем этапе соглашения с МВФ по кредиту на $5,5 млрд.