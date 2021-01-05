Смертность резко возрастает: от коронавируса каждые 33 секунд умирает человек

Посчитали смертность от коронавируса. Фото: Reuters

На прошлой неделе - с 28 декабря по 3 января - в США зафиксировали 18462 летальных случаев, связанных с Covid-19.

В среднем за сутки умирали более 2600 человек - каждые 33 секунды, согласно результатам анализа данных Университета Джонса Хопкинса, проведенного CNN.

В декабря 2020 года от осложнений коронавируса умерло рекордное количество людей - 77 572 человека.

В ноябре от Covid-19 умерли 36964 человека, в апреле - 60 738 человек, в мае - 41 703 человека.

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США лидируют по количеству случаев заражения коронавируса и летальных случаев. В стране обнаружили более 20 млн инфицированных. 351590 человек умерли с начала пандемии.