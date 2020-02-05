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четверг, 06 февраля 2020 07:25

Смертник взорвал бомбу в московском метро

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Смертник взорвал бомбу в московском метро
На московской станции метро "Автозаводская" установили памятную доску. На ней выбиты имена всех погибших в теракте 2004 года. ФОТО: Petar Milošević/Wikimedia.org

Террорист-смертник Анзор Ижаев взорвал бомбу в вагоне московского метро 6 февраля 2004 года. Погиб 41 человек, 250 получили ранения. Всего в поезде ехали около полутора тысяч пассажиров.

Взрыв произошел в 7:32 по киевскому времени - во втором вагоне поезда между станциями "Автозаводская" и "Павелецкая". Начался сильный пожар. Но, поезд остался управляемым и машинист Владимир Горелов сумел его экстренно остановить. После чего сообщил диспетчеру о ситуации и попросил обесточить пути. Когда это было сделано - открыл двери в вагонах. Пассажиры самостоятельно выбирались из подземки по рельсам.

Первые спасатели прибыли к станциям за 20-25 мин. Работали 60 бригад "скорой", группы экстренного реагирования, работники противопожарной службы. Пострадавших развозили в московские больницы.

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Эвакуация закончилася в 10:00. Подорванный поезд машинисты перегнали на стоянку. Вечером движение поездов в метро восстановили.

Организаторами теракта российские полицейские объявили Мурата Шаваева, Максима Понарьина, Тамбия Хубиева. Взрывчатку они изготовили из смеси селитры, алюминиевого порошка, пластида. В 2007 году всех приговорили к пожизненному заключению. Еще один подозреваемый Павел Косолапов - до сих пор находится в международном розыске.

26 января 1972 террористы взорвали самолет McDonnell Douglas DC-9-32, который следовал по маршруту из Копенгагена в Белград. 29 пассажиров и членов экипажа погибли. Чудом удалось выжить только стюардессе 22-летней Весне Вулович.

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Дата
06
февраля

Смертник взорвал бомбу в московском метро

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