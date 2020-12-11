Смертник устроил взрыв у здания ФСБ

В Карачаево-Черкесии произошел теракт. Фото: Obzor.io

В Карачаево-Черкесской республике РФ у регионального управления ФСБ подорвал себя смертник.

Мужчина подошел к группе силовиков у входа в здание и подорвал себя с криками "Аллаху Акбар", сообщает "Интерфакс".

Канала Baza сообщает, что сначала у здания взорвалась петарда. Она привлекла внимание сотрудников ФСБ. Они вышли, подъехала машина и из нее выбежал смертник.

"Интерфакс" и "Ведомости" сообщают о 6 пострадавших. Среди них силовики и гражданские.

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Национальный антитеррористический комитет в соцсетях подтвердил ранения 6 правоохранителей. Указал, что у них легкие ранения. НАК сообщает, что взрыв был в селе Учкекен Малокарачаевського района. Злоумышленник якобы пытался прорваться на территорию, где проводились оперативно-розыскные мероприятия. Подорвал себя, когда его хотели задержать.

В Кабуле на самодельном взрывном устройстве подорвался автомобиль посольства РФ в Афганистане. Инцидент произошел по дороге неподалеку от комплекса посольства РФ вчера, 1 декабря.