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четверг, 21 января 2021 07:55

Смена статуса: Мелания Трамп в платье от Gucci прилетела на отдых
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Завершив каденцию, Дональд Трамп с женой Меланией Трамп отправились на заслуженный отдых.

Супруги прибыли в международный аэропорт Палм-Бич, дабы отправиться в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде.

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Белый дом экс-первая леди покидала в элегантном образе: черном платье-футляре Dolce Gabbana и жакете с золотыми пуговицами от Chanel, дополнив наряд крокодиловыми туфлями любимого бренда Christian Louboutin.

В самолете Мелания переоделась в более летний наряд. Яркое платье средней длины от Gucci с геометрическим принтом и рукавами три четверти как будто ознаменовало изменение статуса жены Трампа. Волосы ее были собраны в элегантную прическу и лук довершила черными солнцезащитными очками.

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Мелания Трамп за 4 года часто оказывалась в эпицентре модных скандалов. Несмотря на нарушения президентских традиций Меланию считают иконой стиля.

Леди Трамп шла наперекор мнению всего мира и стала истинным объектом для подражания. В ее гардеробе можно было найти элегантные платья от Prada и куртки с массмаркета Zara.

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