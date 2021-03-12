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пятница, 12 марта 2021 09:56

Случаи тромбозов не связаны с вакциной AstraZeneca - Европейское медицинское агентство

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Случаи тромбозов не связаны с вакциной AstraZeneca - Европейское медицинское агентство
В Европейском агентстве по лекарственным средствам опровергли связь вакцины Oxford-AstraZeneca со смертельным случаями образования тромбов. Фото: unsplash.com

Повышенный риск образования тромбов после прививки вакциной от Covid-19 производства Oxford-AstraZeneca не обнаружен.

Такое заявление Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA, European Medicines Agency. - Gazeta.ua) приводит информационная служба ВВС.

Заявление опубликовали после того, как ряд стран, включая Данию, Норвегию и Исландию, приостановили использование вакцины после сообщений о том, что у некоторых людей после прививки образовались сгустки крови. Также поступали сообщения о том, два человека умерли в Италии в результате развития тромбоза глубоких вен после вакцинации.

"В настоящее время нет никаких признаков того, что вакцинация вызвала эти состояния, которые не указаны как побочные эффекты этой вакциной. Преимущества вакцины продолжают превышать ее риски, и вакцина может продолжать вводиться, пока идет расследование случаев тромбоэмболических событий", - заявили в четверг в регуляторной органе ЕС в отношении лекарственных средств.

По данным ЕМА, с 5 млн. европейцев, получивших вакцину Oxford-AstraZeneca, было только 30 случаев тромбоэмболии. Кроме того, в ЕМА заявили об отсутствии достоверных данных, случаи образования тромбов имеют прямую связь с введением вакцины - частота случаев не выше, чем среди людей, которые не прививались этим препаратом.

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В Великобритании Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских препаратов (MHRA) заявил, что нет никаких доказательств, что вакцина вызвала проблемы. Поэтому люди все равно должны ехать и делать прививки, когда их просят это сделать.

"Сгустки крови могут возникать естественным путем, и это не редкость. Более 11 миллионов доз вакцины Covid-19 AstraZeneca введено по всей Великобритании", - заявил представитель MHRA Фил Брайан.

Англо-шведская компания AstraZeneca на 10 млн доз уменьшит свои поставки вакцины против коронавируса в страны Европейского союза.
В первом квартале 2021 поставлено 30 млн доз вакцин от коронавируса, вместо запланированных 40 млн. Сокращение поставок вызвано трудностями, которые связаны с работой глобальной системы снабжения.

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